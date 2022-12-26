В возрасте 49 лет умер экс-игрок сборной Уругвая и «Ювентуса»

Скончался бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Уругвая Фабиан О'Нил. Ему было 49 лет. Первым о смерти экс-футболиста сообщила уругвайская федерация футбола, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как утверждает ESPN, футболист скончался после того, как накануне поступил в Уругвайский медицинский центр CTI с серьезным проблемами, вызванными хроническим заболеванием печени, которым он страдал. Он был доставлен в больницу в состоянии комы и с желудочно-кишечным кровотечением и умер в реанимации.

Как сообщила семья умершего, похорон не будет.

Вся жизнь О'Нила была связана с пристрастием к алкоголю. У экс-футболиста был цирроз печени.

О'Нил является воспитанником уругвайского «Насьоналя». В 1996 году он перебрался в Италию. Сначала он четыре года отыграл за «Кальяри», а затем стал игроком «Ювентуса». Также на его счету 19 матчей за национальную команду Уругвая. В 2002 году O'Нил попал в заявку сборной на участие в чемпионате мира в Японии и Южной Корее. Однако, ему не удалось принять участие в матчах из-за травмы ахиллова сухожилия.