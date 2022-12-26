"Краснодар" близок к подписанию бразильского хавбека "Карабаха"

Российский футбольный клуб "Краснодар" ведет переговоры по трансферу атакующего полузащитника "Карабаха" Кади Боргеса Малиновски.

Как передает Trend, об этом в воскресенье сообщил "Sport24".

Согласно информации, клубы близки к достижению соглашения по переходу 26-летнего бразильца.

Контракт футболиста с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

В нынешнем сезоне Кади забил 8 голов и отдал 11 результативных передач в 31 матче "Карабаха" во всех турнирах.