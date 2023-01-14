Экс-капитан "Реала" и сборной Испании Касильяс назвал лучших вратарей мира

Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс назвал лучших голкиперов мира. Свой список бывший футболист огласил для канала Barca Universal, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Первое место в рейтинге испанца занимает бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Следом идет немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. Замыкает топ-3 — бразилец Эдерсон Мораес из "Манчестер Сити".

41-летний Касильяс является пятикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. Летом 2020 года испанец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.