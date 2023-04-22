«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» и опередила «Баварию» в таблице Бундеслиги

В очередном матче 29-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» переиграла «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в присутствии 81 365 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Матс Хуммельс и Донуэлл Мален, оформивший дубль.

После этой победы подопечные Эдина Терзича набрали 60 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опередив на один балл мюнхенскую «Баварию».

В следующем матче «Боруссия» сыграет в гостях против «Бохума», а «Айнтрахт» дома примет «Аугсбург».

В активе «Айнтрахта» 42 очка и девятое место в турнирной таблице.