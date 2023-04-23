Унаи Эмери установил рекорд в АПЛ

В субботу в рамках 32 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брентфордом» со счетом 1:1. Итоговый счет матча привел к тому, что команда Унаи Эмери установила рекорд лиги.

Как передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru», «Астон Вилла» забила во всех 19 матчах АПЛ с момента назначения испанского специалиста на должность главного тренера.

Тем самым, «Астон Вила» стала первой командой, которой удалось 19 игр подряд забивать после смены тренера.

После 32 матчей «Астон Вила» занимает шестое место в турнирной таблице.