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Сборная Испании по футболу вышла в финал Лиги наций

Спорт Материалы 16 июня 2023 00:54 (UTC +04:00)
Сборная Испании по футболу вышла в финал Лиги наций

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В полуфинальном матче футбольной Лиги наций сборная Испании одержала победу над командой Италии, передает Trend.

Матч, который состоялся в четверг в Энсхеде (Нидерланды), завершился со счетом 2:1.

В составе сборной Испании голы забили Йереми Пино (3-я минута) и Хоселу (88). В составе команды Италии единственный гол на 11-й минуте забил Чиро Иммобиле, реализовав пенальти.

В финальном матче сборная Испании сыграет с командой Хорватии, которая в среду в дополнительное время победила нидерландскую команду со счетом 4:2. Финал и матч за третье место состоятся 18 июня

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