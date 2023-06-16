Назначен новый главный итальянского «Наполи»

БАКУ /Trend/ - Французский специалист Руди Гарсия назначен новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Наполи».

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-службу итальянского клуба.

Гарсия сменил Лучано Спаллетти, принесшего победу «Наполи» в Серии А в прошлом сезоне.

Ранее Гарсия тренировал французские клубы «Лилль», «Марсель», «Лион», итальянскую «Рому» и саудовский «Аль-Наср».

Отметим, что 13 апреля Гарсия подал в отставку с поста главного тренера в клубе «Аль-Наср». Договор со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду выразил недовольство работой французского тренера.