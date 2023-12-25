Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ в Азербайджане – условия участия

БАКУ /Trend Life/ - Национальный телевизионный фестиваль спортивных фильмов и программ, учрежденный Национальным Олимпийским комитетом (НОК) Азербайджана, начал свою работу с декабря 2023 года, сообщили Trend Life организаторы.

"Успешно продолжается политика, проводимая Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по обеспечению здорового будущего нашего народа, превращению спорта и олимпизма в национальное движение в нашей стране. Большое значение в этой сфере также имеет проведение Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ, учрежденного НОК. Целью фестиваля является популяризация различных видов спорта и экстремальных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение к спорту детей, подростков и молодежи, пропаганда принципов олимпийского движения, создание возможностей для культурного просвещения и полноценного обмена опытом между авторами, а также показ фильмов и программ, связанных со спортом и т. д.", - говорится в сообщении.

На фестиваль могут быть представлены документальные и художественные фильмы, телепрограммы, рекламные и промо-ролики производства государственных и частных телеканалов, продюсерских студий, спортивных федераций и коммерческих компаний в 2022-2024 годах, посвященные популяризации спорта и спортсменов.

Авторы и организации, желающие принять участие в фестивале, должны представить в оргкомитет фестиваля свои защищенные авторским правом фильмы, программы, рекламные и промо-ролики (DVD-диск, флеш-карта) или отправить их на адрес электронной почты [email protected]. через другие ресурсы, используемые для передачи файлов. Материалы на фестиваль принимаются до 31 января 2024 года.

Представленные материалы будут оцениваться жюри.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится в марте. Победителям будут вручены призы и дипломы, все участники будут отмечены дипломами фестиваля.

Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте http://millitvfest.az/, https://www.facebook.com/millitvfest.az/ и в социальных сетях.

Партнер фестиваля - ОО "Клуб дзюдо 2012".

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