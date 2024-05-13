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Турецкий клуб, за который выступает Рамиль Шейдаев, назначил нового главного тренера

Спорт Материалы 13 мая 2024 05:22 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Определился новый главный тренер турецкого клуба "Коджаэлиспор", за который выступает азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, клуб возглавит Эртугрул Саглам.

С опытным специалистом заключен договор на 1,5+1 год. Хотя «Коджаэлиспор» и начал сезон с Сагламом, его пути расстались в феврале этого года.

Отметим, что в плей-офф команде Шейдаева предстоит встретиться с «Чорумом». Первый матч между командами состоится 19 мая, а ответный - через 4 дня.

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