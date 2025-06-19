Азербайджан может гордиться тем, что сразу три бойца представляют страну в UFC - действующий чемпион UFC Мераб Двалишвили (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые приехал в Азербайджан, о котором всегда слышал только положительное, и лично убедился в этом в Баку - здесь все организовано на высоком уровне.

Об этом сказал журналистам почетный гость UFC Fight Night Baku, известный американский боец грузинского происхождения Мераб Двалишвили, сообщает Trend Life.

Он отметил, что особенно ему понравилась национальная кухня, подчеркнув, что Азербайджан и Грузия - соседние и дружеские страны, и добавил, что очень счастлив находиться здесь.

"Считаю, что проведение UFC в Азербайджане - большое событие для страны. Очень хотел бы, чтобы подобный турнир прошел и в Грузии, но это довольно сложный вопрос. Желаю всем азербайджанским спортсменам удачи в предстоящих боях. В Азербайджане всегда были сильные бойцы, в том числе те, кто живет и выступает за границей. Сегодня можно гордиться тем, что сразу три бойца представляют страну в UFC. Один из них - мой друг Назим Садыхов. Мы вместе тренировались в Нью-Йорке, я видел его дебютный бой, а сейчас продолжаем тренировки в Лас-Вегасе. Мы подготовили сюрприз, и вы все увидите, когда Назим выйдет в октагон", - сказал Двалишвили.

По словам спортсмена, в Грузии также наблюдается высокий интерес к турниру UFC Fight Night Baku - билеты из Тбилиси и Батуми в Баку были раскуплены, многие стремились попасть на это событие.

Главным событием вечера станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Кого же считает фаворитом Двалишвили?

"Оба - отличные бойцы. С Хиллом мы давно дружим, а с Раунтри занимаемся в одном зале и тоже хорошо общаемся. Мне трудно выбрать фаворита - желаю удачи обоим", - добавил боец.

Отметим, что Мераб Двалишвили - действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории. Занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня пройдет турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Второй по значимости поединок пройдёт в лёгком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и чилийским бойцом Игнасио Бахамондесом. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, соответственно.

Фото – Ханлар Ализаде

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