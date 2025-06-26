Определен победитель второго турнира по мини-футболу на Кубок Западного Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялись торжественная церемония закрытия и награждение победителей II турнира по мини-футболу на Кубок Западного Азербайджана, организованного по инициативе Общины Западного Азербайджана при поддержке министерства молодёжи и спорта, Федерации футбола Азербайджана и Федерации мини-футбола, сообщили Trend Life организаторы.

В финальном матче, приуроченном к 26 июня - Дню Вооружённых сил, встретились команды Loru и Amasiya. Основное время завершилось в напряжённой борьбе со счётом 2:2. В серии пенальти победу со счётом 4:3 одержала команда Loru, ставшая чемпионом турнира.

По завершении финала первыми были награждены судьи матча. Затем были вручены индивидуальные призы в номинациях "Лучший игрок", "Лучший бомбардир" и "Лучший вратарь". Следом дипломами, медалями и памятными подарками были отмечены команды, занявшие призовые места. В мачте за третье место Böyük Qarakilə победила Paşalı со счетом 6:2.

Кубок команде Loru вручил президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

Член оргкомитета Гасан Гасанов отметил, что целью турнира является пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи родом из Западного Азербайджана, а также укрепление их чувства единства и любви к родной земле. Еще одной важной задачей является формирование единой футбольной команды из молодых спортсменов региона для участия в республиканских соревнованиях.

Напомним, что в турнире приняли участие 18 команд - “Axta”, "Allahverdi, “Amasiya”, “Basarkeçər”, “Böyük Qarakilsə”, “Barana”, “Çəmbərək”, “Qafan”, “Gorus”, “Keşişkənd”, “Karvansaray”, “Loru mahalı”, “Hamamlı”, “İrəvan”, “Paşalı”, “Vedi”, “Sərdarabad” и “Zəngibasar”.

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