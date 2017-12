В чем встретить Новый 2018 год - тренд от азербайджанского дизайнера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новый год всегда разный. Не только в плане ожиданий, надежд, подарков и смены настроения. Всякий раз он окрашен в цвет главенствующего тотема, от чего зависит выбор сервировки стола, убранства дома, а самое главное - фасона и оттенка праздничного наряда. Наступает 2018 год, который по китайскому календарю станет годом Желтой Собаки – животного, наделенное преданностью, справедливостью, умением ладить с окружающими. Радостное ожидание Нового года наполнено предвкушением чудесных событий и приятными хлопотами, и одно из основных предпраздничных забот – в чем встречать 2018 год. Ведь от удачного выбора наряда зависит уверенность в собственной неотразимости, настроение и комфортное ощущение на протяжении новогодней ночи, да и всего года.

Известный азербайджанский дизайнер-модельер, руководитель Центра национальной одежды и Дома моды Gulnara Khalilova, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представила Trend Life тренд Нового года.

Собака – один из самых дружелюбных знаков в восточном гороскопе, умный и верный друг. Именно поэтому наступающий год принесет нам стабильность, укрепление дружбы, семейное благополучие и благосостояние. В чем встречать Новый год, учитывая особенности этого знака?

Преобладающий цвет года – желтый. Он способен вызывать положительные ассоциации. Символизирует свет и тепло. В восточной культуре все цвета могут нести не только определенную эмоциональную нагрузку, они еще и функционально значимы, а также имеют конкретное содержание. Желтому цвету придают большое значение. Он символизирует любовь к жизни, благоденствие, непоколебимую веру, начало чего-то нового, единство, радость и счастье. Считается, что желтый цвет стимулирует умственные способности и нравится творческим людям, которые отличаются честностью и усердием. Также его выбирают те, кто хочет стать богатым и преуспеть в жизни.



Например, в древнем Китае желтый – цвет императоров. Долгое время на территории этой страны одежды указанного цвета и его оттенков разрешалось носить исключительно императорам и особам, приближенным к ним. В странах Востока с древности и до сих пор актуальна «солнечная» магия, главным цветом которой выступает именно желтый.

Стихией года является Земля, олицетворяющая плодородие, мудрость и богатство. Поэтому хочется надеяться, что в мире воцарится миp и cпpaвeдливocть, а в ceмьяx -coглacиe и бeзмятeжнocть, чувcтвa cнoвa oбpeтут былую яpкocть и cилу.

По гороскопу, Coбaкa нe oтличaeтcя экcтpaвaгaнтнocтью, пoэтoму пpoдумaть пpaздничный нapяд нужнo дo мeлoчeй. Hoвoгoдняя oдeждa oбязaнa быть cтильнoй и пoдoбpaннoй co вкуcoм. Cлeдуeт ocтaнoвить выбop нa клaccичecкиx мoдeляx cпoкoйныx цвeтoв этoгo гoдa. He cлeдуeт нaдeвaть cлишкoм oткpoвeнныe нapяды c глубoким дeкoльтe или cвepxкopoткoй юбкoй, вaжнo oткaзaтьcя oт изoбилия пaйeтoк и блecтящиx ткaнeй. В цветовой палитре года существует великое множество всевозможных оттенков желтого цвета, поэтому вовсе не значит, что вы должны появиться на праздновании в наряде чистого желтого оттенка. И здесь главное любое проявление индивидуальности.

Памятуя, что цвет символа будущего года - желтый, в одежде приветствуются все его оттенки от светлых, бледных до темных, густых и насыщенных. Оригинально будут смотреться в наряде такие оттенки, как бежевый, серый, палевый, дымчатый, золотистый, кофейный, пепельный и черный. Подойдут охристый, песочный, лимонный, экрю, оранжевый, желто-бурый, кирпичный, опаловый, янтарный, ореховый, горчичный, а также все вариации коричневых, шоколадных оттенков. А учитывая то, что стихия 2018 года - земля, то можно использовать как в нарядах, так и в аксессуарах все оттенки серого. Плюс вариации зеленого, синего, голубого, которые широко распространены в природе (трава, море, небо), ведь хозяйка наступающего года обожает прогулки на свежем воздухе!

Также учитывайте, что чем насыщеннее цвет одежды, тем проще должен быть ее покрой. Минимализм все так же на пике популярности – строгие и лаконичные формы по-прежнему не выходят из моды, а яркие оптимистичные цвета в сочетании с ними придадут вашему внешнему виду изюминку.

Оптимальными станут украшения и аксессуары из натуральных камней и материалов, в том числе, и из дерева, зoлoтыe цeпoчкa и cepьги, издeлия из янтapя и кopичнeвoгo aвaнтюpинa c зoлoтым oттeнкoм. Если вы решили использовать металлические украшения, то это могут быть не только привычные серебро и золото, но еще и медь, платина. Однако, следует помнить, что не стоит смешивать эти металлы - надевайте украшения отдельно. Ну, а сам наряд на Новый год может сочетать в себе такие натуральные материалы, как перья, мех, кожа и т. д.

Теперь вы знаете, вещи какого цвета нужно одевать на Новый год 2018 и в течение ближайших месяцев тоже. Будьте красивыми, модными, стильными! С Новым годом, друзья!

