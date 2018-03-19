Фахрия Халафова преподнесла в дар музеям Узбекистана наряды из своей коллекции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент кафедры моделирования Государственного университета культуры и искусств Фахрия Халафова преподнесла в дар музеям Узбекистана наряды из своей коллекции, сообщает Trend Life.

Фахрия Халафова посетила Государственный музей прикладного искусства Узбекистана и Государственный музей истории Узбекистана, ознакомилась с экспозициями, и преподнесла в дар наряды из узбекского щелка. На встрече с директорами музеев Аббасжоном Мирзарахимовым и Джаннат Исмайловой были высоко оценены культурные связи между Азербайджаном и Узбекистаном, отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества, в том числе в сфере индустрии моды.

Фахрия Халафова отметила, что впервые посещает Узбекистан, и выразила искреннюю признательность за радушие и теплый прием. Дизайнер рассказала, что всегда интересовалась узбекскими тканями, орнаментами и шелком, выразила восхищение древней культурой и искусством Узбекистана, и созданную новую коллекцию из уникальных узбекских шелков представит в рамках третьего Международного конкурса Miss Union Fashion 2018 в Ташкенте, на праздник Новруз 20 марта, с участием моделей из стран Азии, Африки и Европы.

Далее, в рамках проекта Miss Union, состоялся визит участниц конкурса и Фахрии Халафовой в город Самарканд, с целью знакомства с достопримечательностями и фотосессии в нарядах из узбекских шелков дизайнера, созданных специально для демонстрации во время конкурса. Через Самарканд, известный своими мечетями и мавзолеями, пролегал Великий шелковый путь – торговая дорога, которая связывала Китай со странами Средиземноморья. Важнейшие достопримечательности: площадь Регистан с тремя медресе XV и XVII века, богато отделанными майоликой, и мавзолей Гур-Эмир – величественная гробница Тимура (Тамерлана), основателя империи Тимуридов. Фотосессия состоялась на фоне известной площади Регистан.

"Наряды гармонично вписались в историческую атмосферу Самарканда. Яркость, этничность и живость национальных узбекских тканей покорили и вдохновили дизайнеров одежды и интерьера не только Узбекистана, но и мира, и ознаменовали начало XXI века периодом расцвета иката. Хан-атлас, адрас, сюзане, бахмаль, икат завоевали сердца и поселились в гардеробах далеко не только узбекских модниц, но и мировых фэшиониста. Пожалуй, наибольшую популярность в фэшн-индустрии снискали традиционные узбекские ткани, изготовленные по технологии икат. Само слово икат пришло из Индонезии, и происходит оно от глагола mengikat, что означает - связать, обвить. Традиционный икат - это сложнейшая и выполняемая исключительно вручную Ткани, выполненные в технике икат, бывают самыми разными и отлично подходят как для пошива одежды, так и для отделки аксессуаров", - рассказала Trend Life Фахрия Халафова.

Miss Union Fashion проходит под девизом "Красота спасёт мир", и в этом году направлен на ознакомление с культурой, традициями и сферой туризма Узбекистана и стран – участниц проекта, укрепления дружбы и сотрудничества, развитие индустрии моды. Жюри будет оценивать участниц по следующим показателям – внешней образ, представление национальной культуры и интеллектуальные способности. Для гостей организована культурная и экскурсионная программа по достопримечательностям Ташкента и Самарканда. Основательница конкурса - Гульнара Мухамедова (Узбекистан).

Международный конкурс пройдет при поддержке посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Ташкенте.

(Автор: Вугар Иманов)

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