Вюсаля Ализаде в азербайджанском национальном платье очаровала гостей "Астана-Аркау" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в XI Международном фестивале тюркской традиционной музыки "Астана-Аркау", который был посвящен 20-летию со дня официального приобретения статуса столицы Казахстана - города Астаны, сообщает Trend Life. Участие было организовано при содействии посольства Азербайджана в Казахстане и Международного фонда тюркской культуры и наследия.

В фестивале приняли участие исполнители и коллективы из Казахстана, Азербайджана, Турции, Ирана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Китая и других стран. Как сообщалось ранее, заслуженные артисты Азербайджана Сахиб Пашазаде (тар) и Кямран Керимов (нагара) взывали восторг своими композициями мугама. А Вюсаля Ализаде стала единственной представительницей из другой страны, которая выходила на сцену в качестве ведущей фестиваля.

«Фестиваль был организован на очень высоком уровне, везде царила потрясающая атмосфера дружбы и взаимопонимания, мы были окружены заботой и вниманием и чувствовали себя как дома. Тюркские народы – родственные по духу, нас многое объединяет, у нас одни корни, религия, культура, традиции, которые идут испокон веков. Мы постоянно общались с представителями других стран, узнавали обычаи, как произносится то или иное слово, делились впечатлениями. В дни фестиваля я выходила на сцену в казахском национальном и азербайджанском национальном платье от известного дизайнера Гюльнары Халиловой, чем вызвала множество теплых и добрых слов от гостей. Фестиваль стал большим праздником тюркских народов!», - сказала Trend Life Вюсаля Ализаде.

Фестиваль «Астана-Аркау» (каз. «Астана-арқау» Түркі дәстүрлі музыка халықаралық фестивалі) основан в 2008 году, является визитной карточкой столицы Казахстана. Цель проводимого праздника - продемонстрировать единство тюркского мира и тюркской музыкальной цивилизации, в свое время оказавшей влияние на музыку народов мира.

(Автор: Вугар Иманов)

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