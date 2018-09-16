Мы нежные и сильные – Джамиля Тагизаде и Зарина Гурбанова (ВИДЕО, ФОТО)

16 сентября 2018 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Что такое женственность? Разве реально передать словами столь неземное и необычное качество, которое в естественной его форме характерно только женщинам? Если обратиться к старым романам и классике, то большинство героинь – это эталон воспитанности, женственности и нежности, но вместе с тем, они обладают немалой силой и непоколебимым внутренним стержнем. Впрочем, это было всегда…Нежные и сильные… Они всегда были в центре внимания, добивались успеха в творчестве и общественной жизни, старались посредством собственного Я, показать свою красоту и желание быть личностью.

Азербайджанские актрисы Джамиля Тагизаде и Зарина Гурбанова представили в социальных сетях фотосессию и видео «Мы нежные и сильные», сообщает Trend Life.

«Нежность в женщине очень важна как для нас самих, так и для мужчин. Тепло, ласка, бережное отношение к любимому человеку – все это представители сильного пола хотели бы видеть в своих спутницах. Женщина всегда была хранительницей очага, дарила поэтам и художникам вдохновение, рыцарям силы для сражений, с другой сторона - она и сама была героиней в битвах и в жизни, с достоинством преодолевая все жизненные невзгоды. Это и хотели показать в своей новой работе, что мы-женщины, хоть и нежные, но сильные», - сказала Trend Life Джамиля Тагизаде.

Фото- İmagination Studio, видео - MushWick

(Автор: Вугар Иманов)

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