Особая роскошь: Неделя моды в Милане (ФОТО)

25 сентября 2018 16:23 (UTC+04:00)

В Милане завершилась Неделя моды - третья по счету в "Большой четверке". Итальянские показы отличаются особой роскошью. Самые эффектные образы представлены в фотоленте РИА Новости.

Миланская неделя проводится с 1979 года.

Главным организатором мероприятия выступает Национальная палата моды Италии.

На показе Moschino модель Джиджи Хадид вышла на подиум в эффектном свадебном платье.

На показе Emporio Armani победил спортивный стиль: модели выходили на подиум как на морское побережье.

Дом Versace отметил в Милане 40-летие. Юбилейный показ получился торжественным и стильным.

В нарядах Ermanno Scervino прослеживалось сочетание сложного и простого, мужского и женского.

Показ коллекции Fendi в Милане.

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