В Баку пройдет Чемпионат мира по свадебной прическе и макияжу и Dress of the World (ФОТО)

25 декабря 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Boulevard Hotel Autograph Collection 10 февраля 2019 года пройдет Чемпионат мира по свадебной прическе и макияжу и международный конкурс Dress of the World (Платье мира), организованный World Beauty Congress (WBC), сообщает Trend Life.

«Впервые данные мировые мероприятия пройдут в странах нашего региона. До этого они проходили в Хорватии, Румынии, Сербии и ОАЭ. Проведение этих международных конкурсов будет способствовать пропаганде туризма Азербайджана, так как в нем примут участие ведущие стилисты и модельеры, имеющие огромное количество подписчиков в социальных сетях. К тому же практически все они сотрудничают с телеканалами и уже приглашены на ток шоу и телепрограммы своих стран, до приезда в Баку и после. Многие участники везут своих моделей, поэтому большинство на подиуме составят именно зарубежные модели. На «Платье Мира» будут допущены не более пяти азербайджанских моделей, которые будут отобраны на кастинге. Мероприятия будут освещать телеканалы нескольких стран», - сообщил Trend Life президент Всемирного конгресса красоты (WBC) и генеральный директор Азербайджанской ассоциации моды Замир Гусейнов.

С 15 декабря также начался процесс формирования сборной Азербайджана, состоящий из визажистов, парикмахеров и модельеров. В течение нескольких недель будет сформирован оргкомитет, куда войдут известные деятели искусства и бизнеса Азербайджана. Состав оргкомитета будет объявлен в течение нескольких недель.

Квалификационный отбор уже прошли сборные команды Мексики, России, Объединенных Арабских Эмиратов, Хорватии, США, Румынии, Азербайджана, Венгрии, Израиля, Сербии, Индии, Словении, Казахстана, Молдовы, Киргизстана и Замбии. Квалификационный отбор в Азии, Южной Америке и Европе будет продолжаться до 22 января.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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