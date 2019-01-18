Рейтинг стран с самыми красивыми женщинами

Венесуэла стала страной с самыми красивыми женщинами в мире по итогам крупнейших международных конкурсов красоты, об этом, как передает РИА Новости, сообщает Missosology.

Первое место в рейтинге стране обеспечили мисс Интернэшнл Марием Веласко, а также участницы конкурсов "Мисс Вселенная", "Мисс мира", "Мисс Супранэшнл" и "Мисс Земля".

Вторую строчку заняли Филиппины благодаря мисс Вселенной Катрионе Грей. Следом расположилась Мексика, представительница которой Ванесса Понсе де Леон получила титул "Мисс мира". Замыкают пятерку лидеров ЮАР и Вьетнам.

Также в десятку попали США, Таиланд, Пуэрто-Рико, Колумбия и Индонезия.

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