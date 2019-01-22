Турецкие звезды выберут самых красивых в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В начале февраля в Баку приедут турецкие звезды для участия в нацотборе третьего турецкого кинематографического конкурса красоты "Sinema Güzeli", сказала на пресс-конференции руководитель проекта в Азербайджане, актриса и ведущая Айсель Назим.

Кастинг будет проведен 27 февраля в ресторане Neşve, в котором смогут принять участие молодежь от 18 до 28 лет. В состав жюри входят актеры, среди которых Руфат Назар, Анар Гейбатов, Зумруд Гасымова, Ильгар Алиев, Рашад Кесеменли, Гекчан Чобан, Чимнах Султанова и другие. Окончательный отбор будет произведен в начале февраля, когда в Баку приедут турецкие звезды кино и кинематографисты, среди которых Алейна Солакер, Несли Озсой, Мерал Конрат, Нури Алджо, Шенол Ипек, Энгиг Чаглар, автор проекта и председатель жюри Хакан Солакер.

"Проект открывает большие возможности для творческого развития нашей молодежи, потому что два победителя от Азербайджана – парень и девушка, смогут принять участие в финале, который пройдет 18 марта в Стамбуле. Победители получат право бесплатного обучения на актерском факультете Творческой академии Osman Yağmurdereli", - сказала Айсель Назим и представила официальные документы на право проведения конкурса в нашей стране.

Участие и обучение для участия в конкурсе в Азербайджане – бесплатное. Рашад Кесеменли, Руфат Назар и другие выступившие поделились своим мнением о проекте, который является очередным мостом культуры между братскими народами и пожелали участникам успехов. Было отмечено, что выбор будет объективным и главная цель дать молодежи возможность показать себя в турецком кинематографе.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)

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