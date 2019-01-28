Приз в 300 000 евро! Фешн-гуру из Азербайджана и Наоми Кэмпбелл выберут победителя в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Основательница крупнейшего российского шопинг-агрегатора и онлайн-маркетплейса AIZEL Айсель Трудел (Гусейнова) вошла в экспертный совет конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Премия LVMH Prize ежегодно проводится холдингом LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton для того, чтобы выбрать самых талантливых, амбициозных и многообещающих молодых дизайнеров. Победитель получит 300 000 евро на развитие в сфере моды и одногодичную стажировку в один из модных Домов компании. Трем выпускникам школ выделят грант в 10 000 евро и также пригласят на одногодичную стажировку.

LVMH - французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др. Штаб-квартира - в Париже.

Заявки на участие можно подать до 4 февраля на официальном сайте конкурса. Конкурс пройдёт в несколько этапов. Полуфинал пройдет 2 и 3 марта, где совет из 62 экспертов отберет восемь участников последнего раунда. Финал состоится в июне 2019 года в Париже в Fondation Louis Vuitton. В экспертную группу также модный блогер Кьяра Ферраньи, модель Наоми Кэмпбелл, главный редактор Vogue UK Эдвард Эннинфул, глава Hypebeast Кевин Ма, режиссер Лоик Прижан и многие другие. Председатель жюри - вице-президент Louis Vuitton и основатель премии Дельфин Арно.

Айсель родилась 7 марта 1977 года в Баку в семье дипломатов. В 10 лет семья перебралась из Азербайджана в Москву, где девушка окончила школу, а затем и МГИМО по профилю «специалист по связям с общественностью». Супруг — архитектор Луи Трудел, глава международного дизайн-бюро TTMG. Двое детей. На сегодняшний день самая успешная женщина в российском ретейле, которую называют фешн-гуру, бизнес-вумен и it-girl.

(Автор: Вугар Иманов)

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