В Баку пройдет финал Top Model Azerbaijan 2019 (ФОТО)

16 марта 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В 1033 Baku Event Hall, 18 марта в 14.00, пройдет финал национального конкурса моделей Top Model Azerbaijan 2019, сообщает Trend Life.

Модели предстанут на подиуме в одеждах от различных брендов. Основатель и директор проекта – Новруз Исмайыл. Финалистов будут оценивать модели Рустам Джабраилов, Ильгар Алиев, Эльхан Гусейн, Пяривз Алиев, Рустам Гаджиев и другие. В мероприятии примут участие актеры, блогеры, инфлюсеры, дизайнеры, фотографы, медийные лица. Состоится церемония награждения Professional Awards в различных номинациях. Главная цель проекта – выявление моделей для участия в международных подиумах.

По словам Новруза Исмайыла, в ближайшее время также пройдет Неделя брендов Азербайджана - Brand Week Azerbaijan.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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