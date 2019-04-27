Объявлена дата девятого сезона Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 1 по 3 мая 2019 года в Музее каменной летописи пройдут показы 9-го сезона официальной недели моды страны Azerbaijan Fashion Week, сообщили Trend Life организаторы.

Музей каменной летописи уже дважды становился местом проведения модных показов в рамках Азербайджанской недели моды. И в этот раз выбор организаторов AFW пал на это сооружение неслучайно. Здание, в котором располагается музей, было построено в 1901 году братьями Сименс. Именно в нем функционировала первая в Баку электростанция, снабжавшая электричеством судостроительный завод, нефтяные вышки и баиловские дома. После глобальной реконструкции в 2015 году и начала своей деятельности в качестве музея, здесь расположились экспонаты, доставленные из различных заповедников Азербайджана и повествующие о жизни доисторических людей.

Бок о бок с бесценными экспонатами, дошедшими до нас сквозь тысячелетия, вновь будут рассказывать свои истории азербайджанские и международные fashion-дизайнеры, чьи творения станут наглядным проявлением нынешних представлений о красоте. И, быть может, некоторые из них станут достойными экспонатами будущих музеев для того, чтобы представлять нынешнюю эпоху грядущим поколениям.

Среди участников 9-го сезона Azerbaijan Fashion Week значатся имена множества международных гостей. Казахстанский дизайнер Тамара Ламанукаева впервые продемонстрирует смешанную коллекцию, в которой нашли свое места как наряды для дам, так и для их детей. Alex Chzhen также впервые покажет детскую коллекцию в рамках специального блока детских показов. Леонид Жеребцов, чьи показы бакинская публика ждет с особым трепетом, в очередной раз подготовил крайне интересную концепцию. Его новая коллекция посвящена жертвам пластических операций, и принимая во внимание, особую атмосферу его предыдущих показов, мы с уверенностью можем сказать, что на подиуме вновь будет продемонстрировано что-то крайне неординарное. Также свое веское слово скажут дизайнеры из России, Украины, Турции, Грузии и Таджикистана. Крайне приятным и позитивным фактом является участие все большего числа азербайджанских дизайнеров, и в этот раз вновь самые интересные и яркие местные имена из fashion-мира будут представлены публике.

Вместе с основной программой показов пройдёт ставший традиционным Showroom Аzerbaijan Fashion Week, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск. Именно эти составляющиеся являются главными целями проведения Showroom Аzerbaijan Fashion Week.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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