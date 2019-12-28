Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)

28 декабря 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел вечер детской моды, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 31 декабря, организованный Art Production, сообщает Trend Life.

Детские коллекции в последнее время занимают важное место в индустрии стиля и красоты. Для маленьких модников и модниц дизайнеры создают не только красивую, но и качественную одежду. Особое внимание уделяется качеству используемых материалов, которые должны быть натуральные и гипоаллергенные. Но в этот вечер в роли дизайнеров предстали матери, а любимые чадо в образе моделей. Победителей дефиле-конкурса выбирали заслуженный деятель искусств Самира Алиева, заслуженные артисты Усния Мурветова и Эльза Сеидджахан, композитор Марьям Алибейли и художник Ильгар Акберов.

Среди девочек лучшей были признана Фидан Новрузлу, второе место – Хавва Азаева, третье – Нилай Алиева. Среди мальчиков первым стал Керим Керимзаде, второе место – Эмиль Алиев, третье – Джавид Назаралиев. Дети и родители призеров были отмечены дипломами и ценными призами.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
  • Матери стали дизайнерами, дети - моделями! В Баку прошло семейное дефиле (ФОТО)
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