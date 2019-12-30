Названа главная звезда соцсетей 2019 года

30 декабря 2019 15:31 (UTC+04:00)

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, получила титул главной звезды соцсетей 2019 года. Итоги голосования жюри и пользователей интернета появились на портале Models.com.

Согласно информации на сайте, самой влиятельной женщиной в Instagram и Twitter индустрия считает супермодель Беллу Хадид. Читатели же ресурса отдали первое место ее коллеге, британской топ-модели и актрисе Наоми Кэмпбелл.

Второе место разделили популярная плюс-сайз-модель Эшли Грэм, за которую проголосовало жюри, и Белла Хадид — по мнению пользователей, она должна была уступить Наоми Кэмпбелл.

На звание звезды соцсетей претендовали 20 знаменитостей. В их числе — сестра Беллы Хадид Джиджи, модели Ирина Шейк, Адриана Лима, Кендалл Дженнер, Кайя Гербер, Винни Харлоу, Хейли Бибер и другие.

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