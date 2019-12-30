В чем встречать Новый год – гардероб азербайджанских звезд (ФОТО)

30 декабря 2019 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Предновогодняя суета охватила всех – и если подарки родным и близким уже куплены, меню на праздничный стол составлено, гости приглашены, теперь представительницам прекрасного пола стоит задуматься о том, в чем встречать праздник. Астрологи, дизайнеры и модные блогеры советуют встречать 2020 год обязательно в новом наряде. Также есть масса рекомендаций о том, какой цветовой гаммы должен быть наряд и бижутерия в праздничный вечер. Trend Life предлагает посмотреть, есть ли в гардеробе отечественных звезд наряды, подходящие под рекомендации астрологов и стилистов.

Представительницам прекрасного пола стоит обратить внимание на советы и остановить свой выбор на нарядах белых, серых или бежевых оттенков. Белые наряды очень идут Кямали Пириевой, Нуре Сури

и Мехин Гумбатовой.

Также приветствуются серебрённые платья с пайетками. Такие мы нашли в гардеробе у Тунзали Агаевой, Эльнары Халиловой и Диляры Кязимовой.

Что касается украшений, для новогодней вечеринки подойдут металлические, золотые или серебряные аксессуары. Берем пример с Уснии Магеррамовой, Севды Яхъяевой и Ройи Айхан.

Есть советы и для мужчин - представители сильного пола также могут подобрать белый или бежевый костюм, например как Аббас Багиров и Фаиг Агаев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эльнара Халилова представила проект, посвященный Карабахским скакунам (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 26 декабря 16:16
Азербайджанским звездам и деятелям культуры вручены государственные награды (ФОТО)
Социум 24 декабря 17:02
Акция увековечила память Имадеддина Насими в живой природе - Тунзаля Агаева (ФОТО)
Общество 7 декабря 10:45
Тунзаля Агаева нашла свою любовь в Украине (ВИДЕО)
Звёздный мир 27 ноября 14:13
Мать четверых детей провела 18 часов под прицелом камер в Астаре (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 12 ноября 18:48
Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
Стиль 5 сентября 14:28
Лента новостей
В Риме торжественно отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Общество 20:11
В 2019 году в Азербайджане было обеспечено развитие во всех сферах - Эльман Бабаев
Политика 19:55
Итоговые результаты работы с проблемными кредитами в Азербайджане за 2019 год
Финансы 19:07
Евгений Михайлов: Президент Азербайджана направил месседж на продолжительную дружбу с Россией
Политика 18:45
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
Политика 18:44
Дарья Гревцова: Президент Алиев расставил четкие акценты успешного сотрудничества России и Азербайджана
Политика 18:29
Президент Ильхам Алиев передал ряд медучреждений в подчинение TƏBİB
Политика 18:07
Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым плодотворными
Политика 18:02
UzAuto Motors Узбекистана начал продавать автомобили в матово-черной расцветке
Бизнес 18:01