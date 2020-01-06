Самые красивые платья на "Золотом глобусе" (ФОТО)

В США прошла 77-я церемония "Золотой глобус". В этот вечер две безусловные королевы бала бились в равной схватке - Дженнифер Лопес в бело-золотом Vаlentinо Соutur и Скарлетт Йоханссон в алом платье Vera Wang. Обе были бесподобны, обе не просто талантливые женщины, но и одни из самых красивых звезд современности, передает Trend Life со ссылкой на elle.ru.

Как всегда, черный цвет стал самым популярным на красной дорожке. Одним из редких исключений стала Рене Зеллвегер в нежно-голубом минималистичном платье. Ее образ резко выделялся на общем фоне.

Молодые актрисы выбирали романтичные и невесомые шифоновые платья, тогда как признанные дивы отдавали предпочтение плотным шелкам и парче.

Одной из самых элегантных и роскошных звезд в этот вечер стала блистательная Хелен Миррен. В очередной раз актриса доказала, что красота не имеет возраста.

Необычный образ — микс платья и смокинга из коллекции Сhristian Dior Сoutur SS19 выбрала актриса и певица Аквафина.

Самой юной участницей церемонии стала 10-летняя Джулия Баттерс, сыгравшая не по годам талантливую напарницу Леонардо ди Каприо в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". На свою первую киноцеремонию юная звезда надела платье Mischka Aoki. Этот бренд создает кутюрные наряды для детей: сделанные вручную, с ручной вышивкой бисером и перьями, эти платья - настоящие произведения искусства.

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