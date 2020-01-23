Beauty Party Baku с экстравагантными звездами – церемония награждения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел вечер Beauty Party Baku и церемония награждения за вклад в развитие индустрии красоты и моды, сообщает Trend Life.

Индустрия красоты и моды – это яркий мир, в который люди влюбляются сразу же, как только туда попадают. Сегодня работа в бьюти-бизнесе – это не только модная профессия, но и творческое занятие, которое никогда не наскучит. Вы ежедневно сможете создавать собственные шедевры и получать не только благодарность людей, но и стабильный доход. Индустрия моды и красоты постоянно развивается, появляются все новые и новые бренды и личности, и, конечно же, особо отметим лиц, которые на протяжении многих лет формируют эту сферу. Поэтому если вы обладаете творческим складом ума, стремитесь к прекрасному, то этот мир ждет вас…

Организаторы вечера, семейная чета – специалист по информационным технологиям Кянан Рагимов и ведущая телепроекта "Шарм" Самира Рагимова, приветствовали гостей, которые прошлись по красной дорожке.

Среди гостей и лауреатов премии - известные дизайнеры, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова и доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, народная артистка Малейка Асадова, заслуженный артист Адалят Шукюров, телеведущая Вюсаля Саид, исполнители Джейхун Бакинский, Васиф Магеррамли, Нармин Керимбекова, Севиндж Джавадова, певица и композитор Севиндж Агасиева, танцовщица Фатима Фаталиева, стилист Анар Агакишиев, модельер Шалаля Магсудова, блогеры, модели, бизнесмены и другие.

Dress Code в Fashion Style - особо экстравагантными нарядами отметились продюсер и певица Медина Мелик, телеведущая Фахрия Липар, танцовщица Renka Black Angel и стилист Samiraldo.

Гостям была представлена конецртная программа, а участники вечера предстали в импрвизированном дефиле, некоторые были отмечены не только призами, но и специальными коронами.

(Автор: Вугар Иманов)

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