Лучшие наряды звезд на церемонии "Грэмми" (ФОТО)

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония премии "Грэмми". Красная дорожка мероприятия была переполнена многочисленными знаменитостями в потрясающих нарядах, передает Trend Life со ссылкой на bazaar.ru. Особое внимание привлекло появление Ланы Дель Рей – певица впервые вышла в свет со своим бойфрендом-полицейским Шоном Ларкином. Для такого важного события она выбрала элегантное серебристое платье в стиле старого Голливуда. Более откровенные наряды предпочли Крисси Тейген и Хайди Клум.

Самые экстравагантные образы были у FKA Twigs и Алессандры Амброзио - пышное платье с кружевом и шелковой накидкой с капюшоном и платье-комбинезон определенно запомнятся надолго.

В подборку также попали наряды Гвен Стефани, Алиши Кис, Дуа Липы, Арины Гранде, Грейс Элизабет и певицы H.E.R.

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