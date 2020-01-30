Диляра Кязымова рассказала о сотрудничестве с итальянским Vogue (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ближайшее время фотографии популярной азербайджанской исполнительницы Диляры Кязымовой будут представлены на сайте итальянской версии журнала Vogue, сообщила Trend Life певица.

Завораживающую фотосессию певицы подготовил выпускник курсов компьютерного инжиниринга и режиссуры Манчестерского университета, наш соотечественник Эльшан Гусейнов. Если раньше Гусейнов увлекался пейзажной съемкой, то сейчас в своей работе отдает предпочтение таким жанрам как уличная, кинематографическая и портретная фотография.

Как рассказала Диляра Кязымова, предложение о фотосъемке поступило от Эльшана Гусейнова несколько лет назад.

"В итоге, когда он приехал в Баку, мы состыковались, и реализовали фотосъемку. До этого я видела его работы, знала, что он сотрудничает с Vogue, Harper's Bazaar и другими престижными изданиями. Так получилось, что и моими фотографиями заинтересовалась итальянская версия Vogue, они одобрили и подтвердили две наши фотографии, также фотографиями заинтересовалось издание Evon и другие. Рада, что границы творческого сотрудничества расширяются. Признаюсь, была уверена, что Vogue заинтересуется фотографиями, потому что они действительно получились очень удачными", - отмечает Кязымова.

По словам исполнительницы, в любом проекте, будь то съемка видеоклипа или фотосессия, она всегда опирается на свое видение.

"У меня есть свое видение проекта, объясняю концепцию своей команде, а потом мы вместе работаем над реализацией. Конечно, в данном фотопроекте мы с Эльшаном Гусейновым тоже совместно обдумывали детали. Определили стиль нарядов, в которых я предстану, причёску и макияж сделала Айгюн Зейналова. Очень рада сотрудничеству с ней, потому что если где-то я не решаюсь на какой-то новый для себя образ, или думаю, что мне может он не подойти, она всегда советует попробовать, и не ошибается. Естественно, в успешной реализации любого проекта важна команда, работающая над ним. Считаю, что у нас все получилось замечательно, даже лучше, чем я ожидала", - добавила она.

Диляра Кязымова стала первой азербайджанской исполнительницей, чьи фотографии будут размещены в итальянской версии журнала Vogue.

"Вначале мне было немного боязно, когда ты стоишь перед объективом, то не знаешь, как фотограф тебя видит. Эльшан Гусейнов – очень талантливый человек, профессионал своего дела, у которого свое нестандартное видение. Обязательно продолжу с ним сотрудничество, может даже снимем видеоклип, ведь он окончил режиссерские курсы", - сказала певица.

Фотопроект Диляры Кязымовой был реализован при поддержке компании BOOMERANG LABEL, с которой на протяжении длительного периода сотрудничает певица.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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