Коллекция азербайджанского дизайнера - от Недели моды в Париже до Лондона (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проживающий в Турции известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил, новую коллекцию своего модного бренда Afffair "Осень-Зима 2020/2021" представит 15 апреля в Лондоне, сообщили Trend Life в пресс-службе дизайнера.

В новой коллекции дизайнера были использованы такие ткани как креп, шелк и шифон, а также полудрагоценные камни.

"Коллекция впервые была представлена недавно на Неделе высокой моды в Париже. В рамках презентации в Лондоне будет также представлен проект, посвященный азербайджанской индустрии моды", - отметил Руфат Исмаил.

Коллекция будет также представлена в Дубае (ОАЭ).

Напомним, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Поклонницами модного таланта Руфата Исмаила являются такие мировые звезды как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Ашанти, Мэг Доннелли, Жаклин Фернандес и другие. Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Франции, США, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)