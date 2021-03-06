Известный российский стилист отдохнул в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский стилист Вадим Галаганов отдохнул в столице Азербайджана, сообщает Trend Life. На своей странице в Instagram Галаганов рассказал, что в связи с пандемией ровно год не мог приехать на Родину.

Напомним, что Вадим Галаганов родился в Баку и жил здесь до 1990 года, пока его семья не переехала в Москву. Стилист всегда с огромной любовью говорит о родном городе, и несмотря на плотный график, всегда находит время посетить Азербайджан. В 2019 году Вадим Галаганов построил дачу в поселке Мардакан.

В очередной свой визит Вадим Галаганов провел несколько дней в столице Азербайджана. "Наелся, отдохнул, получил заряд энергии в родном Баку, пора возвращаться домой в Москву", - написал в социальной сети стилист.

Отметим, что Вадим Галаганов является одним из лучших стилистов Москвы. Сотрудничал с ведущими модными изданиями, такими как ELLE, VOGUE, GQ, TATLER, GLAMOR, L'OFFICIEL, HELLO и другими. Стилист также работает со всемирно известными музыкантами, звездами кино и моделями, среди которых Памела Андерсон, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Ганди, Джерард Батлер, Эдриен Броуди, Анджелина Джоли, Ирина Шейк.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)