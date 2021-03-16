Гюльнара Халилова представила шелковые шарфы с орнаментами Карабахских ковров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии праздника Новруз руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представила шелковые шарфы с орнаментами Карабахских ковров – "Xanliq", "Xan Qarabağ" и "Xantirmə", сообщает Trend Life.

Карабахское ковроделие входит в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО как часть азербайджанского ковроткачества. Карабахские ковры всегда отличались своей красотой, гаммой цветовых сочетаний и орнаментами среди аналогичных изделий, производимых не только в других регионах Азербайджана, но и в странах Востока. Чарующее изящество карабахских ковров привлекало внимание ценителей этого вида искусства далеко за пределами Азербайджана, удостаивалось международных наград.

"Азербайджан - край, веками славившийся своим искусством, ведущее место в котором по праву принадлежит ковроткачеству. Для нашего народа ковроделие является той областью культуры, в которой нашли отражение его богатый духовный мир, мировоззрение и эстетика. Изделия различных школ национального ковроткачества неоднократно восхвалялись во многих исторических книгах, классической литературе и фольклоре, но особая роль принадлежит карабахским коврам. Поэтому очередной свой проект я решила посвятить этой сфере", - отметила Гюльнара Халилова, которая ранее представила коллекции, посвященные Карабаху – "Хары бюльбюль", "Карабах", "Карабах - это Азербайджан".

(Автор: Вугар Иманов)