Ламия Велиева завоевала серебро на Паралимпийских играх-2020 в Токио

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская спортсменка Ламия Велиева завоевала серебряную медаль XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Trend Life.

Азербайджанская бегунья заняла второе место в забеге на 100 метров. Время забега составило 11.99 секунд.

Отметим, что медаль Ламии Велиевой стала первой серебряной медалью Азербайджана на XVI летних Паралимпийских играх-2020 в Токио. Ранее в активе сборной Азербайджана было 14 медалей, из которых 10 – золотые, 4 – бронзовые.

Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых. В этом году нашу страну на Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов (23 мужчин и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)