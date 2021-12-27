Модное шоу из бабушкиного сундука в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошел новогодний карнавал для детей, сообщили Trend Life в музее.

На открытии мероприятия выступили Ансамбль песни и танца "Азербайджанские ритмы" и танцевальная группа "Təbəssüm" Центра развития детей и молодежи №2.

Далее состоялось модное дефиле, представленные наряды были созданы детьми, которые участвовали в трехмесячной обучающей программе "Модное шоу из бабушкиного сундука" (Nənəmin sandığından fashion show) Детского отделения музея.

Со стороны члена Детского объединения музея были представлены наряды, подготовленные к 100-летию со дня рождения народного художника, выдающегося представителя азербайджанского искусства ковроткачества Камиля Алиева. В наряде отражены ковровые узоры, созданные художником.

На мероприятии юные дарования проявили свои таланты и умения, приняв участие в мастер-классах по изготовлению сувенирных ковров, мягких игрушек, новогодних открыток. Для участников карнавала был проведен развлекательный квест, представлен театр теней Fitnə и спектакль "Тыг-тыг ханым".

Своими выступлениями аудиторию порадовали учащиеся Одиннадцатилетней музыкальной школы №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей и Детской музыкальной школы №7 Гусейнгулу Сарабского.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)