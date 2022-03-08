Азербайджанские национальные костюмы экспонируются в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане открылась выставка "Весенний венок", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт центра.

На выставке представлены национальные костюмы, кялагаи, адрасы, которые считаются шедеврами узбекского шелка, ковры, куклы в национальных костюмах и картины, посвященные культуре и искусству Азербайджана и Узбекистана.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов отметил, что экспозиция отражает древнюю, богатую культуру и искусство Азербайджана. По его словам, выставка еще раз демонстрирует многовековые материальные и духовные ценности, талант двух народов.

Аббасов также подчеркнул, что Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане придает особое значение популяризации и демонстрации национальных костюмов, регулярно организует выставки, дефиле в Ташкенте, а также в крупных городах узбекских регионов.

Исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", профессор Эркин Нуриддинов сообщил, что в экспозицию выставки вошли прекрасные произведения искусства и культуры как Азербайджана, так и Узбекистана.

На открытии выставки танцевальный ансамбль "Азербайджан гызлары" имени Кайкеп Алиевой при центре продемонстрировал участникам мероприятия азербайджанские национальные танцы.

Также гостям были представлены национальные сладости двух стран.

Отметим, что выставка "Весенний венок" приурочена к Международному женскому дню - 8 Марта и Празднику весны. Она продлится до 20 марта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)