В Норвегии будет представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Харыбюльбюль и Карабах" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В знаменитом концертом зале Cosmopolite города Осло 29 мая будет представлена коллекция известного модельер-дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой "Харыбюльбюль и Карабах", сообщает Trend Life.

Мероприятие, организованное Молодежной организацией азербайджанцев Норвегии (NAYO) и Домом Азербайджана в Осло, посвящено Дню независимости Азербайджана и "Году города Шуша".

"В этом году я отмечаю 50-летний юбилей, и знаменательным событием станет презентация моей коллекции"Харыбюльбюль и Карабах" в Норвегии. На протяжении всей своей творческой деятельности я всегда старалась пропагандировать национальные ценности, сохранять и развивать традиции азербайджанской национальной одежды. Наши традиции и прекрасную культуру должны знать во всем мире", – отметила Гюльнара Халилова.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии и других странах.