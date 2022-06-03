Гюльнара Халилова отмечает юбилей – жизнь во имя развития и пропаганды азербайджанской национальной одежды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известный модельер-дизайнер, руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, кавалер государственной медали "Терегги", доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова отмечает 50-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Более 20 лет своей жизни посвятила развитию, пропаганде и сохранению нашего древнего наследия – азербайджанской национальной одежды. Коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Нигерии. Норвегии и других странах. В частности, на днях в Осло прошло яркое дефиле коллекции "Харыбюльбюль и Карабах", повещённое Дню независимости Азербайджана и Году города Шуша.

"Пропаганда национальных ценностей, культуры, искусства и древнего наследия азербайджанского народа является одной из приоритетных задач на сегодняшний день. Азербайджанский национальный костюм является предметом гордости, ярко отражает специфику народа и жителей разных регионов страны. При этом следует учитывать, что мы живем в 21 веке, и большее внимание следует уделять стилизации национального костюма, чтобы его можно было одевать не только по праздникам, но и в повседневной жизни", - отмечает Гюльнара Халилова, которая еще в 2013 году выдвинула идею учреждения в стране Дня национальной одежды.

Окончив с отличием среднюю общеобразовательную школу и Государственный педагогический университет, стала преподавателем. Параллельно стала заниматься дизайнерским искусством и моделированием одежды. С 2002 года стала принимать участие на различных республиканских и международных выставках, выступать с научными докладами на симпозиумах.

За эти годы многие коллекции и проекты были посвящены знаменательным событиям, среди которых и спортивные. В частности, в 2016 году в ее костюме был на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро знаменосец сборной Азербайджана и ее капитан, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Ильхам Закиев. А также вспомним коллекции, посвященные первым Европейским играм Баку-2015, IV Играм исламской солидарности Баку-2017, которые были также представлены в Лондоне и Вене. Дизайнер принимала участие в работе над костюмами танцоров грандиозного Фестиваля огня, проведенного в регионах страны в преддверии Евроигр.

Говоря о новых проектах, стоит отметить коллекцию шелковых платков "Семь красавиц" в портретном жанре, посвященную Году Низами Гянджеви и 880-летию гениального поэта и мыслителя; шелковые шарфы с орнаментами Карабахских ковров и шарфы из шифона с национальным триколором в честь славной Победы в 44-дневной Отечественной войне; "Шелковое достояние" в честь 5-летия включения традиционного искусства и символики кялагаи, его изготовления и ношения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И, конечно же, серия "Хары бюльбюль", "Карабах", "Карабах - это Азербайджан". Например, в коллекции "Карабах" каждый образец коллекции носит имя одного из 12 городов Карабаха.

В качестве художника-модельера она также принимала участие в работе над фильмами и спектаклями. Ее национальные, вечерние и сценические костюмы предпочитают многие отечественные звезды, в них выходят на международный подиум. Неоднократно входила в состав различных международных жюри в области индустрии моды, удостоена национальных и международных премий.

Помимо творческой деятельности, дизайнер принимает активное участие в общественной жизни страны и социальных акциях, проводит семинары и тренинги для молодежи. Является руководителем Центра азербайджанского национального костюма и комиссии по социальной работе AQSİA (Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане). Работала преподавателем Государственной академии художеств и Университете "Хазар". Занимается научной деятельностью, является автором ряда изданий и книг, среди которых "Традиции одежды азербайджанских музыкальных групп", "Любовь отца, желание отца", Каталог по пропаганде азербайджанской национальной одежды в Европе и т.д. Удостоена награды за успешную научно-исследовательскую деятельность в сохранении и развитии азербайджанского национального костюма от Европейского издательского дома. За поддержку диаспорской деятельности отмечена наградой Союза азербайджанских женщин Европы Ana Vətən.

Работы дизайнера хранятся в Международном фонде тюркской культуры и наследия, центрах культуры Египта, США, Турции и т.д., в частных коллекциях известных общественных деятелей, представителей культуры, искусства, науки и спорта. Ею преподнесены панно ручной работы с национальными орнаментами видным общественным и государственным деятелям, известным деятелям культуры и искусства, науки и спорта.