Азербайджанцев в замке Дракулы встретили торжественным пушечным залпом, был проведен рыцарский турнир (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Румынии состоялось награждение международной премией Most Fashionable Awards 2022, учрежденной Всемирным конгрессом красоты (World Beauty Congress), сообщил Trend Life президент WBC Замир Гусейнов.

В церемонии награждения приняли участие представители Азербайджана, Германии, Беларуси, США, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кыргызстана, Израиля, Латвии, Литвы, Мексики и др.

Мероприятие проходило в течение трех дней. В ходе программы Most Fashionable Awards состоялось посещение замка Корвина (замок Дракулы), где победителей и гостей премии встретили торжественным пушечным залпом, а также в их честь был проведен рыцарский турнир. Лауреаты Most Fashionable Awards 2022 также приняли участие в деловом ужине совместно с Клубом немецких бизнесменов и членами румынского Rotary Club Cosmopolitan. Это мероприятие - одна из важных инициатив премии, способствующее бизнес-коллаборации лауреатов из разных стран.

На красной дорожке перед зданием Opera Nationala Romana Timisoara (Румынская национальная опера Тимишоара), где проходила церемония награждения, лауреаты и гости премии были встречены Королевской гвардией бастиона Тимишоары в старинных военных костюмах и сопровождались овациями сотен местных жителей.

Лауреатами премии Most Fashionable Awards 2022 от Азербайджана в различных номинациях стали Бахадур Аббасов, Ульвия Гарагурбанлы, Ниса Азизова, Улдуза Искендерова и Рена Алиева.

Следующая церемония награждения Most Fashionable Awards пройдет в 2023 году в Белграде (Сербия).