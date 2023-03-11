Коллекция Гюльнара Халиловой "Карабах" будет представлена на Стокгольмской международной выставке моды

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению, модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой под названием "Карабах" будет представлена на седьмой Стокгольмской международной выставке моды (Stockholm International Fashion Fair), сообщает Trend Life.

Показ коллекции, который пройдет 12 марта в Grand Hotel Stockholm, организован при поддержке посольства Азербайджана в Швеции. Причем, это третий показ коллекций дизайнера в Швеции. В Stockholm International Fashion Fair примут участие представители 45 стран мира.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.