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Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)

Стиль Материалы 13 марта 2023 15:55 (UTC +04:00)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Коллекция руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению, модельера-дизайнера Гюльнары Халиловой под названием "Карабах" представлена на седьмой Стокгольмской международной выставке моды (Stockholm International Fashion Fair), сообщает Trend Life.

Показ коллекции, который прошел в Grand Hotel Stockholm, был организован при поддержке посольства Азербайджана в Швеции. Причем это третий показ коллекций дизайнера в Швеции. Коллекция "Карабах", сочетающая в себе богатую историю нашего народа и новые модные тенденции с использованием древних традиций одежды и национальных орнаментов, вызвала большой интерес гостей Stockholm International Fashion Fair.

"Стокгольмская международная выставка моды прошла на высоком уровне с участием представителей общественности, дипломатических миссий, деятелей культуры и индустрии моды. Как известно, я стараюсь пропагандировать азербайджанские национальные костюмы, которые занимают особое место в богатом культурном наследии страны. И, бесспорно, карабахские костюмы занимают значимое место среди наших национально-духовных и материальных ценностей", - сказала Гюльнара Халилова.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.

Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
Коллекция Гюльнары Халиловой "Карабах" вызвала большой интерес на Стокгольмской международной выставке моды (ФОТО)
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