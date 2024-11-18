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Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)

Стиль Материалы 18 ноября 2024 15:17 (UTC +04:00)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Фото: Личный архив Ругии Юсифовой

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская актриса Ругия Юсифова реализовала креативный фотопроект, представ в образе одной из самых известных мексиканских художниц мира Фриды Кало, сообщает Trend Life. Работа, реализованная Peri Miniatur, посвящена COP29.

Яркая художница Фрида Кало более всего известна символическими автопортретами и изображениями мексиканской и америндской культур. Оставила неизгладимый след не только в мексиканской, но и мировой живописи. Сад служил местом отдыха и источником вдохновения для работ Фриды Кало. Глядя на ее работы, видишь, что она очень часто окружала себя разными растениями и животными, показывая взаимосвязь человеческого мира и царства природы. Художница также часто экспериментировала, изображая себя человеком-растением…

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Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
Азербайджанская актриса предстала в образе Фриды Кало – посвящается COP29 (ФОТО)
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