В Шахдаге пройдет Urban Festival

14 августа 2017 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Туристический центр "Шахдаг" вновь откроет свои двери для всех любителей урбан-культуры и экстремального спорта, сообщили Trend Life в пресс-службе туристического центра. 27 августа здесь состоится Urban Festival.

Подобный фестиваль уже проходил в прошлом году, оставив теплые воспоминания в сердцах тех, кому посчастливилось на нем побывать. Программа фестиваля будет состоять из нескольких частей:

- HIGHEST OLLIE CONTEST - соревнование среди местных скейтбордистов на самый высокий прыжок.

- MTB-райдеров по экстремальной трассе, с финишем у стены, где будет представлен новый граффити-рисунок от представителей Urban Art Azerbaijan.

- ALL FOR ONE - танцевальный чемпионат 1 на 1, с отсутствием каких-либо рамок в выборе стиля танца. На протяжении всего фестиваля заряжать атмосферу позитивными вибрациями будут DJ TWIST и DJ KILLAJAZZ

Azernews Newspaper
Новости по теме
Летний сезон в Шахдаге открыт! (ФОТО)
Туризм 12 июня 18:10
"Не та, так эта" в Шахдаге (ФОТО)
Культура 23 марта 12:41
Журналисты ведущих российских СМИ восхищены отдыхом в Азербайджане (ФОТО)
Туризм 20 сентября 2016 15:57
"Шахдаг" представит Азербайджан в международной программе "Футбол для дружбы"
Социум 19 апреля 2016 16:16
Мир приключений: Путешествие в горный Азербайджан (ФОТО)
Туризм 13 февраля 2016 13:40
Экстремальные развлечения азербайджанской молодежи на склонах снежных гор (ФОТО)
Социум 8 февраля 2016 16:13
Экстремальный боулинг в Шахдаге - огромный шар и трехметровые кегли (ВИДЕО)
Социум 3 февраля 2016 16:03
Самое экстремальное шоу Азербайджана выявило победителей в Шахдаге (ФОТО)
Интересное 11 января 2016 16:05
"Шахдаг" вошел в топ-10 горнолыжных курортов стран СНГ (ФОТО)
Туризм 30 декабря 2015 14:37
Подарок Королевской горы Азербайджана (ФОТО)
Социум 24 августа 2015 16:17
Азербайджанские велосипедисты покорили Шахдаг (ФОТО)
Социум 30 июля 2015 15:57
В Шахдаге пройдет День велосипедистов
Туризм 10 июля 2015 12:43
Туристический центр "Шахдаг" объявляет летний сезон открытым (ФОТО)
Туризм 16 июня 2015 14:23
Весной азербайджанских школьников обучили ходьбе на лыжах (ФОТО)
Социум 15 апреля 2015 15:29
Проводится новая акция для молодежи в дни Новруз в центре туризма Шахдаг
Общество 18 марта 2015 08:53
Азербайджан - один из претендентов на звание нового "паломничества" (ФОТО)
Туризм 20 февраля 2015 11:29
Креативное и зажигательное зимнее шоу "Летающие ковры" в Шахдаге (ФОТО)
Туризм 18 февраля 2015 13:48
Российские СМИ советуют отдыхать в Азербайджане (ФОТО)
Туризм 13 февраля 2015 14:05