Азербайджанцы в пещерном городе Уплисцихе: лучше один раз увидеть! (ФОТО)

26 декабря 2017 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Отправляясь в путешествие, обдумывая направление и тщательно выбирая маршрут, мы всегда стремимся посетить удивительные места, побывать в интересных турах, увидеть что-то необычное. Если ваш выбор пал на Грузию, стоит включить в свой маршрут посещение пещерного города Уплисцихе, который занимает особое место среди достопримечательностей этой страны…

Группа ведущих представителей СМИ Азербайджана в рамках медиа-тура, организованного Национальной администрацией туризма Грузии, посетила этот древний пещерный город.

...Уплисцихе высечен в скале, расположенной в более десяти километрах к востоку от города Гори. Пещерный город возник в конце II -начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъемов и спадов, он окончательно опустел в XIX веке. Это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры. Уплисцихе – самый большой комплекс, расположенный в естественных пещерах. До XII века он представлял торговый центр на Шелковом пути.

Уплисцихе околдовывает и завораживает своей магической энергетикой, находясь здесь, в воображении моментально возникают картины о жизни и быте древних обитателей пещерного города. У города есть несколько входов, один из них туннель в скале, через него по лестнице можно попасть в Уплисцихе. Туннель похож на естественную пещеру и проходя по нему, ощущаешь всю неповторимость этого объекта.

Фото: Тайный тоннель в скале

Некоторые из высеченных в скале помещений имеют опорные колонны и каменные балки, арки с кессонами и другими декоративными элементами. В скалах были высечены несколько сотен различных сооружений - царственные залы, храмы, общественные здания и жилища, тайные ходы и тоннели, соединенные между собой извилистыми тропами. Из более 700 сооружений города в настоящее время сохранилось не больше 150 пещер, которые сейчас открыты для туристов.

Фото: Храм "с кессонами"

В городе имелся водосток, были вырытые резервуары, в которых хранилась вода, были винохранилища, давильня для винограда, амбары для различных снастей и даже театр и аптека.

Фото: "Аптека". В ячейках, сложенных из кирпичей, археологи обнаружили следы различных лекарственных трав, которые вероятно использовались в лечебных целях

Археологи также обнаружили здесь помещения, где проводились культовые обряды и ритуалы, совершались жертвоприношения. Предположительно, в городе была и тюрьма, так, вырытые ямы глубиной более 10 метров и диаметром один-четыре метра использовались для содержания заключенных, также бытует мнение, что ямы использовались для ритуальных жертвоприношений.

В раннем средневековье на главном месте Уплисцихе была построена полностью новая церковь, которую называют "Церковью Уплисцули" (Церковь Принца). Это сооружение относится к X-XI векам.

Фото: "Церковь Уплисцули"

Ученые и археологи сделали множество открытий, связанных с Уплисцихе, но пещерный город хранит еще множество тайн, которые предстоит разгадать.

Уплисцихе – это популярный туристический объект, сюда приезжают не только туристы, но и жители Грузии. Кстати, здесь действует музей, в котором представлены различные экспонаты, обнаруженные в ходе археологических раскопок. Также в музее можно посмотреть документальный фильм, раскрывающий некоторые подробности о древнем пещерном городе.

Чтобы почувствовать атмосферу пещерного города, лучше один раз увидеть все своими глазами, заглянуть в пещерные гроты и пройтись по извилистыми улицам Уплисцихе.

(Автор: Джани Бабаева )

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Azernews Newspaper
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