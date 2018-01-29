Путешественники назвали лучшие отели мира (ФОТО)

Ресурс для путешественников TripAdvisor опубликовал ТОП-25 отелей мира на начало 2018 года.
Победителем стал Viroth’s Hotel, расположенный в курортном городе Сиемреап на северо-западе Камбоджи. Пользователи сайта оценили его на 5 баллов из 5. Второе место занял отель Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Рике, третье - Umaid Bhawan Palace Jodhpur в индийском Джодхпуре. Оба отеля также имеют высший балл от пользователей TripAdvisor.
Премия Travellers' Choice существует с 2002 г. Это самая почетная награда, присуждаемая компанией TripAdvisor. Эта премия присуждается по результатам миллионов отзывов и мнений путешественников со всего мира. Ежегодно TripAdvisor выбирает лучшие из лучших по таким параметрам, как уровень обслуживания, качество и удовлетворенность клиентов.
Сием-Рип, Камбоджа
Национальный парк Мануэль Антонио, Коста-Рика
Джодхпур, Индия
Ханой, Вьетнам
Ланкафуши, Мальдивы
Риччоне, Италия
Нентукет, Массачусетс
Париж, Франция
Фортуна-де-ла-Сан-Карлос, Коста-Рика
Ханой, Вьетнам
Сием-Рип, Камбоджа
Ургюп, Турция
Удайпур, Индия
Лондон, Великобритания
Остров Барош, Мальдивы
Куско, Перу
Килларни, Ирландия
Лондон, Великобритания
Грамаду, Бразилия
Пуант Окс Пиман, Маврикий
Будапешт, Венгрия
Фуншал, Португалия
Провиденсиалес, Теркс и Кайкос
Сен-Жан, Сент-Бартельми
Бвейуу, Танзания
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