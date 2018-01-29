Путешественники назвали лучшие отели мира (ФОТО)

Ресурс для путешественников TripAdvisor опубликовал ТОП-25 отелей мира на начало 2018 года.

Победителем стал Viroth’s Hotel, расположенный в курортном городе Сиемреап на северо-западе Камбоджи. Пользователи сайта оценили его на 5 баллов из 5. Второе место занял отель Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Рике, третье - Umaid Bhawan Palace Jodhpur в индийском Джодхпуре. Оба отеля также имеют высший балл от пользователей TripAdvisor.

Премия Travellers' Choice существует с 2002 г. Это самая почетная награда, присуждаемая компанией TripAdvisor. Эта премия присуждается по результатам миллионов отзывов и мнений путешественников со всего мира. Ежегодно TripAdvisor выбирает лучшие из лучших по таким параметрам, как уровень обслуживания, качество и удовлетворенность клиентов.

Сием-Рип, Камбоджа

Национальный парк Мануэль Антонио, Коста-Рика

Джодхпур, Индия

Ханой, Вьетнам

Ланкафуши, Мальдивы

Риччоне, Италия

Нентукет, Массачусетс

Париж, Франция

Фортуна-де-ла-Сан-Карлос, Коста-Рика

Ханой, Вьетнам

Сием-Рип, Камбоджа

Ургюп, Турция

Удайпур, Индия

Лондон, Великобритания

Остров Барош, Мальдивы

Куско, Перу

Килларни, Ирландия

Лондон, Великобритания

Грамаду, Бразилия

Пуант Окс Пиман, Маврикий

Будапешт, Венгрия

Фуншал, Португалия

Провиденсиалес, Теркс и Кайкос

Сен-Жан, Сент-Бартельми

Бвейуу, Танзания

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