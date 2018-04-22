Самая очаровательная пара Узбекистана совершит романтическое путешествие в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

22 апреля 2018 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный в Ташкенте свадебный фотограф Улугбек Джураев совместно с туристическим агентством Relax Tour на своей страничке в социальной сети Facebook провел конкурс "Путешествие в Баку", предложив наиболее романтичной паре отправиться в удивительное путешествие в волшебный город Баку и провести неповторимую фотосессию Love Story, сообщил Trend Life автор проекта.

Фотографии принимались до 25 марта. Самое главное условие конкурса - в комментариях под публикацией о конкурсе на страничке необходимо было загрузить фотографию пары и подписать ее цитатой из любимого романтического фильма. По результатам, команда организаторов отобрала 6 финалистов, 6 очаровательных влюблённых пар, чьи фотографии набрали наибольшее количество лайков. Победителями конкурса стали Санжар Турапов и Хуршида Муратова, которые совершат путешествие в столицу Азербайджана с 21 по 28 мая.

Добро пожаловать в Баку!

(Автор: Вугар Иманов)

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Azernews Newspaper
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