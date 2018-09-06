Азербайджан примет участие в конкурсе туристических стартапов ООН

6 сентября 2018 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Ассоциация отелей и ресторанов Азербайджана (DAİR) примет участие в первом конкурсе на лучшие стартапы в сфере туризма https://www.tourismstartups.org/ , объявленный Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO), сообщили Trend Life в пресс-службе DAİR.

На конкурс представлен проект электронного автоматизированного портала E-BakuGuide© | Visit Baku!©. Проект объединяет высококвалифицированных İT специалистов, маркетологов и профессионалов туристической сферы.

В Ассоциации считают, что данный проект является следствием политики поддержки и содействия исполнению задач, вытекающих из стратегической карты развития туризма Азербайджана, в частности развитию туристического потенциала города Баку и повышению узнаваемости туристической дестинации.

UNWTO будет оценивать претендентов на победу по ряду критериев: формат и опыт команды проекта, бизнес-модель, потенциальное влияние стартапа на окружающую среду, адаптируемость, эксклюзивность и осуществимость предлагаемых решений.

Все конкурсные проекты должны смотреть в будущее и быть ориентированными на определенный вид путешествий: события, спорт, впечатления, гастрономия, оздоровление и так далее. Важно, чтобы стартапы способствовали развитию локального сообщества.

Двадцатку финалистов пригласят отпраздновать Всемирный день туризма в Будапеште 27 сентября 2018 года. В рамках мероприятия стартаперы представят свои работы перед авторитетным жюри и смогут пообщаться с потенциальными инвесторами.

10 из 20 финалистов попадут на мадридскую международную выставку туризма FITUR (24–27 января 2019 года). В финале конкурса будет назван один победитель: ему-то и достанутся деньги на реализацию задуманного.

Всемирная туристская организация, ЮНВТО, ВТООН (United Nations World Tourism Organization; UNWTO) - ведущая международная организация в сфере туризма,

специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-участниц, 6 ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.

(Автор: Вугар Иманов)

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