Самые необычные реки мира (ФОТО)

Необычная по химическому составу вода, географические особенности и деятельность человека могут превратить реки в уникальные природные объекты, передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости.

Каньо-Кристалес, Колумбия

Река Каньо-Кристалес (Cano Cristales), протекающая по территории Национального заповедника Макарена, внесена в список ЮНЕСКО как объект природного наследия человечества.

Вода в ней кристально прозрачная, на дне - разноцветные водоросли и мох. Многочисленные водопады и живописные нагромождения камней кажутся рукотворными, но это не так - люди к этому не имеют ни малейшего отношения. Местные называют реку "жидкой радугой" и считают самой красивой в мире.

В воде много кислорода, зато практически нет солей и минералов, благодаря чему на дне не образуется ил и тина. Именно поэтому в Каньо-Кристалес почти не водится рыба, ей в реке нечем поживиться. Летом палящее солнце меняет цвет водорослей Macarenia Clavijera с зеленого на красный - и Каньо-Кристалес преображается. Чтобы это увидеть, нужно добраться до колумбийского города Вильявисенсио, оттуда на небольшом самолете долететь до Макарены или проделать этот путь на машине за семь часов. Далее - около десяти километров на лодке по реке Гуаяберо и, наконец, пешком по джунглям - до цветной реки.

Уата-Рике, Чили

Самая непостоянная река в мире — "ночная" Уата-Рике. Так ее прозвали местные индейцы, в переводе — "ночная бабочка".

Источник воды — снежные вершины Анд. Днем под лучами солнца снег тает, ручьи бегут по склонам вниз. До русла вода добирается лишь к ночи, когда ледяные пики застывают и перестают снабжать реку водой, из-за чего ближе к утру она пересыхает. Уата-Рике необитаема — рыбам и животным такой "ритм жизни" не годится.

Чтобы увидеть реку своими глазами, надо прилететь в Сантьяго, а оттуда двигаться в сторону города Лос-Андес.

Рио-Тинто, Испания

Река Рио-Тинто, которая протекает на юго-западе Испании, в Андалусии, не голубая и не зеленая: тут представлены все оттенки красного, оранжевого и желтого.

Много лет на берегах Рио-Тинто добывали железную руду, а отходы сбрасывали в реку. Ученые предполагают, что такой цвет - результат взаимодействия химических элементов и бактерий-экстремофилов, выживающих в любых условиях. Шахты закрылись еще в 2001 году, но вода так и осталась кроваво-красной: вымывание металлов из прибрежной полосы продолжается.

Чтобы взглянуть на красную реку, нужно добраться до Севильи, а затем проехать 75 километров на северо-запад.

Читарум, Индонезия

Река Читарум на острове Ява официально считается самой грязной на планете. Глядя на фотографии, не верится, что под грудой мусора есть вода.

Река превратилась в мусорный поток протяженностью 300 километров всего за несколько десятков лет. На Яве началась индустриализация, на берегах Читарума построили много предприятий. На очистных сооружениях экономили, отходы сливали в реку. А соседние города щедро пополняют речное русло канализационными стоками.

Хуанхэ, Китай

В горах Тибета берет исток вторая по протяженности река Китая — Хуанхэ, в переводе — "желтая река". Вода в ней действительно желтоватая, мутная. Это одна из самых илистых рек в мире, она выносит в море более полутора тысяч тонн ила и глины каждый год.

Хуанхэ протекает через семь провинций Китая. Чтобы побывать на ее берегах, можно посетить города Ланьчжоу, Лоян, Чжэнчжоу, Ухай или другие в том же регионе.

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