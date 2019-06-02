Театр пантомимы и Гобустан (ФОТО)

2 июня 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике прошло мероприятие “Uşaqlar tarixi bizimlə öyrənir” (Вместе с детьми изучаем историю), посвященное Международному дню защиты детей -1 июня, сообщили Trend Life организаторы.

Юным гостям, среди которых были воспитанники школ-интернатов, была представлена развлекательная программа с участием актеров Театра пантомимы, организована экскурсия по достопримечательностям Гобустана.

Директор заповедника Вугар Исаев рассказал о важности пропаганды древней истории Азербайджана среди подрастающего поколения. Археологический заповедник расположен к югу от Баку, на территории Гарадагского и Абшеронского районов, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, и частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров. Памятники Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты. В горах Гобустана под названиями Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов - наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники и др. Здесь находятся также остатки большого доисторического кромлеха, которые отчётливо прослеживаются. Рисунки были найдены на трёх участках скалистого плато, а обнаруженные здесь же некогда обитаемые пещеры, следы поселений и усыпальницы указывают на густую заселённость этой территории в период между верхним палеолитом и средневековьем. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)

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