Путешествие во времени в Бузеирскую пещеру Лерика (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Путешествие по Азербайджану" представляем читателям Trend Life материал о Бузеирской пещере, которая находится в Лерикском районе Азербайджана и является первой пещерной стоянкой палеолитического периода в Талышских горах.

Бузеирская пещера расположена на 9-м километре дороги Лерик-Бузейр, на вершине горы Деликли-Даш (1640 м), на левом берегу реки Зувандчай, в 3 км к востоку от деревни Бузейр. Длина пещеры 17 м, ширина - 10-13 м, высота - 2,5 метра (от почвенного осадка). На горе есть еще несколько небольших пещер.

Пещера была обнаружена в ходе археологической экспедиции 1985 года. В результате раскопок в пещере, а также последующих экспедиций в 1990 и в 2007 годах, были обнаружены каменные изделия и точёные кости животных, относящиеся к палеолиту. В каменных изделиях были зафиксированы когтистые сердечники, простые костяшки, одноглазые белые платки, чешуйки и доски. Научные исследования предоставляют информацию об образе жизни живущих здесь людей, охотничьем хозяйстве, а также о неандертальском типе населения во время культуры Мустье.

Территория региона Лерик — это Талышский хребет вдоль границы с Ираном, за которым следует хребет Пештасар на севере, а затем хребет БуроварТалышские горы, образованные главным образом в течение третьего геологического периода, являются продолжением Малого Кавказа. В отличие от Малого Кавказа, в Талышских горах были образованы вулканические пещеры. Вершины Талышских гор полностью обнажены. Растительность - это в основном редкие леса, лесистые луга и горные леса.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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