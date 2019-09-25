Азербайджанский форум туризма представил инновации (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku прошел третий Азербайджанский форум туризма, организованный компанией Tourism Lab. при поддержке Бюро по туризму Азербайджана и Absheron Hotel Group , сообщает Trend Life организаторы.

Команда Tourism Lab. организует различные проекты и форумы в направлении туризма с 2016 года. Все эти события демонстрируют лучшие примеры национального туризма. Различные подходы способствуют развитию туризма и решению возникающих проблем в этом секторе. Форум является первой платформой, созданной в этом направлении в Азербайджане. Эта платформа открыта не только для профессионалов туристической индустрии, но и для всех, кто хочет построить новый бизнес в различных отраслях и в сфере туризма. Построение отношений является одним из ключевых направлений форума.

В форуме приняли участие около 900 человек, среди которых были сотрудники отелей и туристических агентств, туроператоры Германии, Австрии, Швейцарии, страховые компании, авиакомпании, туристические информационные центры, рестораны и кейтеринговые компании, и другие компании, заинтересованные в сфере развития туризма.

В этом году Азербайджанский форум туризма предстал перед участниками со своими инновациями. Мероприятие состояло из трех сессий. На первой сессии представители сферы туризма Азербайджана поделились мнениями по теме "Стратегии в туризме". Докладчики: директор группы по доходам и развитию бизнеса Absheron Hotel Group Бахар Ганиева, генеральный директор Amadeus ACO Russia & CIS Леонид Мармер, главный директор по открытию отелей Absheron Hotel Group Эльдар Алимурадов, гид Балаш Максудбейли, представитель Бюро по туризму Азербайджана Сакина Аскерова, директор Бакинского информационно-туристического центра Руфат Багиров.

Вторая сессия прошла под названием "Инновации в туризме". Своим опытом с участниками форума поделились начальник управления тарифной политики AZAL Сардар Алиев, региональный менеджер компании PPA Architects Нармин Рзаева, специалист по дистрибуции и системам Тамилла Нагиева.

Третья сессия запомнилась интерактивными выступлениями блогеров по туризму на тему "Эффект блогов и влияния на туризм" с участием предпринимателя в сфере туризма Сары Раджабли, а также Жали Алекперовой, Евы Сафаровой, Фарида Новрузи. Форум запомнился интересными дискуссиями.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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